Gold Silver Market: बढ़े दाम, फिर भी हाई से कम चांदी, चेक करें 10 ग्राम Gold का रेट

Edited By Neetu Bala, Updated: 22 Feb, 2026 05:17 PM
जम्मू डेस्क : पिछले सप्ताह सर्राफा बाजार में सोना और चांदी की कीमतों में अच्छी तेजी देखने को मिली। लगातार कुछ दिनों की बढ़त के बाद दोनों कीमती धातुओं में रिकवरी का माहौल बना है। हालांकि, दाम बढ़ने के बावजूद ये अभी भी अपने रिकॉर्ड स्तर से काफी नीचे बने हुए हैं। पिछले सप्ताह सर्राफा बाजार में सोना और चांदी की कीमतों में अच्छी तेजी देखने को मिली। हालांकि, दाम बढ़ने के बावजूद ये अभी भी अपने रिकॉर्ड स्तर से काफी नीचे बने हुए हैं।
पिछले हफ्ते सोना और चांदी दोनों की कीमतों में बढ़ोतरी देखने को मिली, लेकिन अभी भी ये अपने रिकॉर्ड हाई से काफी नीचे हैं। चांदी की बात करें तो इसका वायदा भाव करीब 8,584 रुपए बढ़कर 2,52,944 रुपए प्रति किलो पहुंच गया। 13 फरवरी को यह 2,44,360 रुपये पर था। इसके बावजूद चांदी अपने ऑल टाइम हाई 4,20,048 रुपये प्रति किलो से करीब 1,67,000 रुपये सस्ती है।
सोने में भी तेजी आई। 24 कैरेट सोने का दाम 10 ग्राम पर 1,55,895 रुपये से बढ़कर 1,56,876 रुपये हो गया, यानी लगभग 981 रुपये की बढ़त। फिर भी सोना अपने उच्चतम स्तर 1,93,096 रुपये (29 जनवरी) से करीब 36,000 रुपये कम है।
घरेलू बाजार में भी बढ़ोतरी
IBJA के अनुसार, 24 कैरेट सोना 1,52,765 से बढ़कर 1,55,066 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गया। चांदी भी 2,42,433 से बढ़कर 2,50,314 रुपये प्रति किलो पहुंच गई।
क्या करें निवेशक?
विशेषज्ञों का मानना है कि अंतरराष्ट्रीय बाजार के रुख और घरेलू मांग में सुधार की वजह से कीमतों में उछाल आया है। ऐसे में निवेशकों और खरीदारों की नजर अब बाजार की अगली चाल पर टिकी हुई है। कीमतें अभी हाई से कम हैं, इसलिए खरीदारी का मौका हो सकता है। निवेश से पहले बाजार भाव पर नजर रखें और अपनी जरूरत के हिसाब से 22 या 24 कैरेट सोना चुनें। कुल मिलाकर, बाजार में तेजी है, लेकिन सोना-चांदी अभी भी अपने रिकॉर्ड स्तर से नीचे चल रहे हैं।
