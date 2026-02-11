Gold Price: 18/22/24 कैरेट सोने की नई कीमतें अपडेट, जानें अपने शहर के Rate

Edited By Neetu Bala, Updated: 11 Feb, 2026 06:00 PM

सोने के दाम में तेज बढ़ोतरी हुई है, वहीं चांदी की कीमतों में गिरावट जारी है।

जम्मू डेस्क : आज भारतीय सर्राफा बाजार में सोने और चांदी की कीमतों में अलग-अलग रुख देखने को मिला। जहां सोने के दाम में तेज बढ़ोतरी हुई है, वहीं चांदी की कीमतों में गिरावट जारी है।

सोने के भाव (10 ग्राम)

दिल्ली में आज सोना करीब 2,200 रुपए महंगा हुआ।

24 कैरेट: ₹1,58,700

22 कैरेट: ₹1,45,550

18 कैरेट: ₹1,19,090

कल 24 कैरेट सोना ₹1,56,539 पर बंद हुआ था।

चांदी का भाव (1 किलो)

चांदी आज करीब 7,500 रुपये सस्ती होकर ₹2,64,500 पर आ गई है।

बड़े शहरों में रेट

दिल्ली: सोना ₹1,58,930 | चांदी ₹2,89,900

मुंबई: सोना ₹1,58,780 | चांदी ₹2,89,900

चेन्नई: सोना ₹1,59,060 | चांदी ₹2,99,900

लखनऊ: सोना ₹1,58,800 | चांदी ₹2,72,633

पटना: सोना ₹1,58,940

अन्य शहरों जैसे जयपुर, अहमदाबाद, बेंगलुरु और हैदराबाद में 24 कैरेट सोने का भाव लगभग ₹1,58,790 के आसपास है।

