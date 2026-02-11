Gold Price: 18/22/24 कैरेट सोने की नई कीमतें अपडेट, जानें अपने शहर के Rate

Edited By Neetu Bala, Updated: 11 Feb, 2026 06:00 PM
सोने के दाम में तेज बढ़ोतरी हुई है, वहीं चांदी की कीमतों में गिरावट जारी है।
जम्मू डेस्क : आज भारतीय सर्राफा बाजार में सोने और चांदी की कीमतों में अलग-अलग रुख देखने को मिला। जहां सोने के दाम में तेज बढ़ोतरी हुई है, वहीं चांदी की कीमतों में गिरावट जारी है।
सोने के भाव (10 ग्राम)
दिल्ली में आज सोना करीब 2,200 रुपए महंगा हुआ।
24 कैरेट: ₹1,58,700
22 कैरेट: ₹1,45,550
18 कैरेट: ₹1,19,090
कल 24 कैरेट सोना ₹1,56,539 पर बंद हुआ था।
चांदी का भाव (1 किलो)
चांदी आज करीब 7,500 रुपये सस्ती होकर ₹2,64,500 पर आ गई है।
बड़े शहरों में रेट
दिल्ली: सोना ₹1,58,930 | चांदी ₹2,89,900
मुंबई: सोना ₹1,58,780 | चांदी ₹2,89,900
चेन्नई: सोना ₹1,59,060 | चांदी ₹2,99,900
लखनऊ: सोना ₹1,58,800 | चांदी ₹2,72,633
पटना: सोना ₹1,58,940
अन्य शहरों जैसे जयपुर, अहमदाबाद, बेंगलुरु और हैदराबाद में 24 कैरेट सोने का भाव लगभग ₹1,58,790 के आसपास है।
अपने शहर की खबरें Whatsapp पर पढ़ने के लिए Click Here
जम्मू-कश्मीर की खबरें Instagram पर पढ़ने के लिए हमें Join करें Click Here