शिव खोड़ी यात्रा अब होगी आसान, श्रद्धालुओं को जल्द मिलेगी यह सुविधा

जम्मू-कश्मीर डेस्क: जम्मू-कश्मीर में शिव खोरी जाने वाले यात्रियों के लिए अच्छी खबर है। जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा कि जल्दी ही शिव खोरी मंदिर के लिए हेलीकॉप्टर सेवा शुरू की जाएगी। उन्होंने बताया कि इसके लिए आवश्यक इंतजाम लगभग पूरे हो चुके हैं।

श्री माता वैष्णो देवी विश्वविद्यालय, कटरा के 11वें दीक्षांत समारोह में उपराज्यपाल ने कहा कि कटरा और शिव खोरी में हेलिपैड का निर्माण लगभग पूरा हो गया है। इससे इस लंबे समय से प्रतीक्षित सेवा की शुरुआत में कोई बाधा नहीं आएगी।

उपराज्यपाल ने बताया कि हेलीकॉप्टर सेवा से श्रद्धालुओं की यात्रा आसान हो जाएगी, खासकर बुजुर्गों और दिव्यांग लोगों के लिए, क्योंकि इससे यात्रा का शारीरिक तनाव कम होगा। अधिकारियों के अनुसार, हेलीकॉप्टर सेवा शुरू होने के बाद क्षेत्र में तीर्थयात्रा की सुविधाएं और बेहतर होंगी और इस पवित्र स्थल तक पहुंच आसान हो जाएगी।

