श्रद्धालुओं के लिए राहत: नए साल पर माता वैष्णो देवी के दर्शन होंगे आसान, मिल रही ये खास सुविधाएं

जम्मू डेस्क: नए साल के आगमन के साथ ही श्री माता वैष्णो देवी धाम में श्रद्धालुओं की आमद तेज हो गई है। देश के अलग-अलग हिस्सों से बड़ी संख्या में श्रद्धालु माता रानी के दर्शन के लिए कटड़ा पहुंच रहे हैं। भीड़ को देखते हुए श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने यात्रा प्रबंधन और सुविधाओं को और सुदृढ़ कर दिया है। सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। सुविधाओं और नए साल पर खास इंतजाम को लेकर श्राइन बोर्ड ने माता वैष्णो देवी वेबसाइट पर एक नोट भी जारी किया है।

स्मार्ट लॉकर:

श्राइन बोर्ड की ओर से जारी जानकारी के अनुसार, भवन और यात्रा मार्ग पर यात्रियों की सहूलियत के लिए अतिरिक्त स्टाफ की तैनाती की गई है। श्रद्धालुओं के सामान की सुरक्षा के लिए स्मार्ट लॉकर की सुविधा को प्रमुख स्थानों पर सक्रिय किया गया है, जिससे दर्शन के दौरान उन्हें किसी प्रकार की परेशानी न हो।

भवन क्षेत्र में श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए कमरा नंबर-04, राम मंदिर वेटिंग हॉल, दुर्गा भवन, पार्वती भवन, गेट नंबर-03 और अधकुंवारी में यह व्यवस्था की गई है। श्राइन बोर्ड के अनुसार, कमरा नंबर-04 में यह सुविधा उन यात्रियों को बिना शुल्क प्रदान की जा रही है, जिनकी SSVP, अटका आरती, नव चंडी पाठ, ग्रुप अटका, कटड़ा-पंछी हेलिकॉप्टर या जम्मू-भवन-जम्मू पैकेज की बुकिंग पक्की है। नि:शुल्क सुविधा का लाभ लेने के लिए श्रद्धालुओं को अपनी बुकिंग रसीद पर कमरा नंबर-04 स्थित रिसेप्शन काउंटर से सत्यापन की मुहर लगवानी होगी।

यात्रा पंजीकरण व्यवस्था को भी लगातार चालू रखा गया है। तारकोटे और बाणगंगा में पंजीकरण काउंटर चौबीसों घंटे कार्यरत हैं, वहीं देर रात कटड़ा पहुंचने वाले यात्रियों के लिए रेलवे स्टेशन पर विशेष सुविधा काउंटर भी स्थापित किया गया है।

24 घंटे सुविधाएं:

श्राइन बोर्ड ने भवन, अर्धकुंवारी और सांझीछत सहित विभिन्न स्थानों पर नि:शुल्क ठहराव की व्यवस्था उपलब्ध कराई है। जरूरत के अनुसार कंबल, पेयजल और अन्य बुनियादी सुविधाएं भी यात्रियों को दी जा रही हैं।

बाणगंगा स्थित यात्रा पंजीकरण काउंटर उन तीर्थयात्रियों के लिए खुला रहेगा जिनके पास अनधिकृत या अमान्य यात्रा कार्ड हैं, ताकि उन्हें नया वैध यात्रा कार्ड जारी किया जा सके। इसके साथ ही रात 10 बजे के बाद भी यह काउंटर सक्रिय रहेगा और वैध ऑनलाइन यात्रा पंजीकरण रसीद रखने वाले अथवा रात 10 बजे के बाद कटड़ा पहुंचने वाली ट्रेनों के टिकट वाले श्रद्धालुओं को पंजीकरण की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी।

कटड़ा रेलवे स्टेशन स्थित यात्रा सुविधा काउंटर पर एक विशेष डेस्क की व्यवस्था की गई है, जो रात 12 बजे तक कार्यरत रहेगा। इसका उद्देश्य रात 10 बजे के बाद ट्रेनों से कटड़ा पहुंचने वाले तीर्थयात्रियों को यात्रा पंजीकरण में आवश्यक सहायता उपलब्ध कराना है।

भवन में नि:शुल्क ठहराव की सुविधा

श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड (SMVDSB) की ओर से श्रद्धालुओं के लिए धाम पर मुफ्त ठहरने की व्यवस्था उपलब्ध कराई गई है। यह सुविधा कटड़ा के निहारिका कॉम्प्लेक्स, अर्धकुंवारी, सांझीछत और भवन क्षेत्र स्थित दुर्गा भवन में प्रदान की जाती है। सभी स्थानों पर ठहराव की व्यवस्था पहले आओ-पहले पाओ के आधार पर की जाती है। इसके साथ ही श्रद्धालुओं को आवश्यकता अनुसार कंबल और लॉकर जैसी अतिरिक्त सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जा रही हैं, ताकि उन्हें यात्रा के दौरान किसी प्रकार की असुविधा न हो।

इधर, रेलवे ने भी यात्रियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए विशेष ट्रेनों के संचालन को आगे बढ़ाया है, जिससे श्रद्धालुओं को दिल्ली और अन्य बड़े शहरों से कटड़ा आने में राहत मिलेगी। उत्तर रेलवे के जम्मू मंडल ने विशेष आरक्षित ट्रेन संख्या 04082/04081 पांच जनवरी तक चलेगी। प्रशासन ने श्रद्धालुओं से अपील की है कि वे यात्रा से पहले पंजीकरण अनिवार्य रूप से कराएं और निर्धारित दिशा-निर्देशों का पालन करते हुए सुरक्षित यात्रा करें।

