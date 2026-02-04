Gold vs Bank FD: कहां चमकेगी आपकी किस्मत? जानें आपके Future के लिए कौन-सा 'सुरक्षा कवच' है बेस्ट

Edited By Neetu Bala, Updated: 04 Feb, 2026 03:47 PM

आज के दौर में मिडिल क्लास सिर्फ पैसे बचाने पर नहीं, बल्कि पैसे बढ़ाने पर भी ध्यान देने लगा है।

जम्मू डेस्क: आज के दौर में मिडिल क्लास सिर्फ पैसे बचाने पर नहीं, बल्कि पैसे बढ़ाने पर भी ध्यान देने लगा है। बदलती महंगाई, बढ़ते खर्च और बेहतर रिटर्न की तलाश ने निवेश की सोच को पूरी तरह बदल दिया है। पहले लोग सिर्फ बैंक FD या डाकघर की योजनाओं पर भरोसा करते थे, लेकिन अब सोना, शेयर बाजार और म्यूचुअल फंड में भी तेजी से निवेश बढ़ रहा है।

सोना लंबे समय से सुरक्षित निवेश माना जाता है। जब देश-दुनिया में संकट या महंगाई बढ़ती है, तो सोने के दाम आमतौर पर बढ़ जाते हैं। लंबे समय में सोना महंगाई से बचाव करता है, हालांकि इसके दामों में उतार-चढ़ाव भी होता है।

वहीं बैंक FD उन लोगों के लिए बेहतर है जो बिना जोखिम के तय रिटर्न चाहते हैं। FD में पैसा सुरक्षित रहता है और पहले से पता होता है कि कितना रिटर्न मिलेगा। हालांकि, बैंक में जमा रकम पर सरकार की बीमा सुरक्षा सिर्फ 5 लाख रुपये तक ही मिलती है। इससे ज्यादा रकम पर पूरा संरक्षण नहीं होता।

सोने की खास बात यह है कि जरूरत पड़ने पर इसे आसानी से बेचकर नकद पैसा पाया जा सकता है। जबकि FD सुरक्षित तो होती है, लेकिन महंगाई बढ़ने पर इसका असली फायदा कम हो सकता है। निवेश से पहले अपनी जरूरत और जोखिम समझकर सही विकल्प चुनना जरूरी है।

