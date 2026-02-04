Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking

  • Gold vs Bank FD: कहां चमकेगी आपकी किस्मत? जानें आपके Future के लिए कौन-सा 'सुरक्षा कवच' है बेस्ट

Gold vs Bank FD: कहां चमकेगी आपकी किस्मत? जानें आपके Future के लिए कौन-सा 'सुरक्षा कवच' है बेस्ट

Edited By Neetu Bala, Updated: 04 Feb, 2026 03:47 PM

gold vs bank fd where will your fortune shine

आज के दौर में मिडिल क्लास सिर्फ पैसे बचाने पर नहीं, बल्कि पैसे बढ़ाने पर भी ध्यान देने लगा है।

जम्मू डेस्क:  आज के दौर में मिडिल क्लास सिर्फ पैसे बचाने पर नहीं, बल्कि पैसे बढ़ाने पर भी ध्यान देने लगा है। बदलती महंगाई, बढ़ते खर्च और बेहतर रिटर्न की तलाश ने निवेश की सोच को पूरी तरह बदल दिया है। पहले लोग सिर्फ बैंक FD या डाकघर की योजनाओं पर भरोसा करते थे, लेकिन अब सोना, शेयर बाजार और म्यूचुअल फंड में भी तेजी से निवेश बढ़ रहा है।

सोना लंबे समय से सुरक्षित निवेश माना जाता है। जब देश-दुनिया में संकट या महंगाई बढ़ती है, तो सोने के दाम आमतौर पर बढ़ जाते हैं। लंबे समय में सोना महंगाई से बचाव करता है, हालांकि इसके दामों में उतार-चढ़ाव भी होता है।

वहीं बैंक FD उन लोगों के लिए बेहतर है जो बिना जोखिम के तय रिटर्न चाहते हैं। FD में पैसा सुरक्षित रहता है और पहले से पता होता है कि कितना रिटर्न मिलेगा। हालांकि, बैंक में जमा रकम पर सरकार की बीमा सुरक्षा सिर्फ 5 लाख रुपये तक ही मिलती है। इससे ज्यादा रकम पर पूरा संरक्षण नहीं होता।

सोने की खास बात यह है कि जरूरत पड़ने पर इसे आसानी से बेचकर नकद पैसा पाया जा सकता है। जबकि FD सुरक्षित तो होती है, लेकिन महंगाई बढ़ने पर इसका असली फायदा कम हो सकता है। निवेश से पहले अपनी जरूरत और जोखिम समझकर सही विकल्प चुनना जरूरी है।

और ये भी पढ़े

अपने शहर की खबरें Whatsapp पर पढ़ने के लिए Click Here

जम्मू-कश्मीर की खबरें Instagram पर पढ़ने के लिए हमें Join करें Click Here

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

IPL
Royal Challengers Bengaluru

190/9

20.0

Punjab Kings

184/7

20.0

Royal Challengers Bengaluru win by 6 runs

RR 9.50
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!