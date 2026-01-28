Main Menu

Gold-Silver की उड़ान के बाद चमकी यह धातु, दिख रहा मजबूत आउटलुक

28 Jan, 2026

बीते एक साल में सोना और चांदी की कीमतों में ज़बरदस्त बढ़त देखने को मिली है।

जम्मू डेस्क :   बीते एक साल में सोना और चांदी की कीमतों में ज़बरदस्त बढ़त देखने को मिली है। इस दौरान चांदी के भाव 200 प्रतिशत से ज़्यादा बढ़े हैं, जबकि सोना करीब 95 प्रतिशत तक महंगा हुआ है। कीमतें रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचने के बाद अब आम और छोटे निवेशकों के लिए इनमें निवेश करना मुश्किल होता जा रहा है।

इसी वजह से निवेशक अब दूसरे मेटल्स की ओर ध्यान दे रहे हैं। एक्सपर्ट्स के मुताबिक, मौजूदा हालात में कॉपर यानी तांबा एक बेहतर विकल्प बनकर उभर रहा है।

विशेषज्ञों का मानना है कि 2026 तक कॉपर की कीमतों में मजबूती बनी रह सकती है। इसकी वजह है सप्लाई की कमी और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स व क्लीन एनर्जी सेक्टर से बढ़ती मांग।

ईवी, सोलर और विंड एनर्जी, बिजली ग्रिड और एनर्जी स्टोरेज जैसे क्षेत्रों में कॉपर की जरूरत लगातार बढ़ रही है। इसलिए इसे सिर्फ थोड़े समय की तेजी नहीं, बल्कि लंबे समय का मजबूत ट्रेंड माना जा रहा है।

आज के भाव की बात करें तो MCX पर कॉपर करीब 1.13 फीसदी की तेजी के साथ ₹1,322 प्रति किलो पर ट्रेड कर रहा है, जबकि अंतरराष्ट्रीय बाजार में इसकी कीमत करीब 1.89 फीसदी बढ़कर $5.97 प्रति पाउंड पहुंच गई है।

