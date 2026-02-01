Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking

  • Budget 2026: किन चीजों पर बढ़ा खर्च और कहां मिली राहत, देखें पूरी List

Budget 2026: किन चीजों पर बढ़ा खर्च और कहां मिली राहत, देखें पूरी List

Edited By Neetu Bala, Updated: 01 Feb, 2026 06:20 PM

budget 2026 what items saw increased spending and where did people get relief

केंद्रीय बजट 2026 के बाद आम लोगों और कारोबार पर सीधा असर पड़ेगा।

जम्मू डेस्क :  केंद्रीय बजट 2026 के बाद आम लोगों और कारोबार पर सीधा असर पड़ेगा। कुछ चीजों पर टैक्स बढ़ने से वे महंगी होंगी, जबकि कई जरूरी और स्वास्थ्य से जुड़ी वस्तुओं पर राहत दी गई है, जिससे उनकी कीमतें कम हो सकती हैं।

ये चीजें महंगी होंगी

खनिज से जुड़ी चीजों के दाम बढ़ सकते हैं
स्क्रैप कारोबार पर ज्यादा खर्च आएगा
शराब के दाम बढ़ सकते हैं
वायदा कारोबार करना महंगा होगा

ये चीजें सस्ती होंगी

और ये भी पढ़े

कैंसर और शुगर की दवाइयां सस्ती होंगी
7 दुर्लभ बीमारियों की दवाओं पर टैक्स में छूट
सोलर एनर्जी से जुड़ी चीजें सस्ती होंगी
चमड़ा और कपड़ा निर्यात सस्ता होगा
जूते, बैटरी और माइक्रोवेव ओवन के दाम घट सकते हैं
रक्षा क्षेत्र में कस्टम ड्यूटी में राहत

आम आदमी को क्या फायदा?

इस बजट में सरकार ने इलाज को सस्ता करने, हरित ऊर्जा को बढ़ावा देने और देश के उद्योगों को मजबूत करने पर जोर दिया है। हालांकि कुछ चीजें महंगी होंगी, लेकिन कुल मिलाकर आम लोगों को संतुलित फायदा देने की कोशिश की गई है।

अपने शहर की खबरें Whatsapp पर पढ़ने के लिए Click Here

जम्मू-कश्मीर की खबरें Instagram पर पढ़ने के लिए हमें Join करें Click Here

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

IPL
Royal Challengers Bengaluru

190/9

20.0

Punjab Kings

184/7

20.0

Royal Challengers Bengaluru win by 6 runs

RR 9.50
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!