Non-Veg खाने वाले सावधान! चौंकाने वाला मामला आया सामने

Edited By Neetu Bala, Updated: 03 Jan, 2026 12:28 PM

jammu police and food department take major action

जांच के दौरान, एक ऐसे वाहन में मांसाहारी खाद्य पदार्थ ले जाए जा रहे थे जिसमें अनिवार्य इंसुलेशन नहीं था

जम्मू ( तनवीर सिंह) :  अगर आप भी नाजवेज के शौकीन हैं तो जरा हो जाएं सावधान, क्योंकि आज जम्मू-कश्मीर के जम्मू में खाद्य सुरक्षा विभाग ने कश्मीर से आए 5 क्विंटल बकरे के खरोड़े और सिरी पकड़ी है। बताया जा रहा है कि यह सप्लाई श्रीनगर से पंजाब को आ रही थी। यह फरोजन मीट सुरक्षा मानकों पर खरा नहीं था जो कि लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलावाड़ है। खाद्य सुरक्षा नियमों का सख्ती से पालन सुनिश्चित करने और लोगों की सेहत की रक्षा के लिए जम्मू पुलिस ने एक नियमित जांच अभियान चलाया। इस दौरान पुलिस ने एक ऐसे वाहन को रोका, जिसमें मांसाहारी खाद्य पदार्थ बिना अनिवार्य इंसुलेशन के ले जाए जा रहे थे। यह खाद्य सुरक्षा मानकों का गंभीर उल्लंघन पाया गया।

मौके पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी को बुलाया गया

मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने तुरंत खाद्य सुरक्षा विभाग के नामित अधिकारी को मौके पर बुलाया। इसके बाद तय प्रक्रिया के तहत निरीक्षण किया गया और कानूनी कार्रवाई शुरू की गई।

वरिष्ठ अधिकारियों की मौजूदगी में कार्रवाई

उपायुक्त खाद्य सुरक्षा मदन मगोत्रा, SHO बस स्टैंड इंदरपाल सिंह के नेतृत्व में जम्मू पुलिस की टीम के साथ मौके पर पहुंचे। अधिकारियों ने मिलकर वाहन और उसमें ले जाए जा रहे खाद्य पदार्थों की जांच की और आवश्यक कदम उठाए।

फूड सेफ्टी से समझौता नहीं: जम्मू पुलिस

जम्मू पुलिस ने स्पष्ट किया कि सार्वजनिक स्वास्थ्य से खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। खाद्य सुरक्षा नियमों के उल्लंघन पर जीरो टॉलरेंस नीति अपनाई जाएगी।

श्रीनगर से अमृतसर जा रही थी सप्लाई

प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, यह फ्रोज़न मीट की सप्लाई श्रीनगर से अमृतसर ले जाई जा रही थी। मामले में आगे की जांच और कानूनी कार्रवाई जारी है। 

