J&K में नए साल का जश्न मशहूर पंजाबी सिंगर के संग! जानें कब और कहां

जम्मू (तनवीर सिंह): जम्मू-कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के जम्मू में पंजाबी संगीत प्रेमियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री के लोकप्रिय कलाकार निंजा जम्मू पहुंच रहे हैं। वह पटनीटॉप–सानासर विंटर कार्निवल 2025 के दौरान अपनी लाइव परफॉर्मेंस से दर्शकों का मनोरंजन करेंगे।

ठंड और रोमांच के अनोखे संगम के साथ यह बहुप्रतीक्षित विंटर कार्निवल 30 और 31 दिसंबर 2025 को सानासर और पटनीटॉप में आयोजित किया जाएगा। साल के अंत में होने वाला यह आयोजन पर्यटकों और स्थानीय लोगों के लिए खास आकर्षण का केंद्र बनेगा।

कार्निवल के दौरान पंजाबी सिंगर निंजा के लाइव शो के अलावा कई रंगारंग कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। आयोजन स्थल पर लाइव म्यूजिक बैंड, स्थानीय लोक कलाकारों की प्रस्तुतियां, घुड़सवारी, नाव दौड़ और ओपन माइक जैसे कार्यक्रम दर्शकों को रोमांचित करेंगे।

इसके साथ ही पारंपरिक व्यंजनों के स्टॉल, स्ट्रीट बाजार और मेगा गिफ्ट हैम्पर्स भी लोगों के लिए खास आकर्षण रहेंगे। पर्यटन विभाग की ओर से इस आयोजन को भव्य बनाने की तैयारियां जोरों पर हैं। पटनीटॉप–सानासर विंटर कार्निवल 2025 न सिर्फ पर्यटन को बढ़ावा देगा, बल्कि जम्मू-कश्मीर की सांस्कृतिक विरासत और स्थानीय प्रतिभाओं को भी एक नया मंच प्रदान करेगा।

