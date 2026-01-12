Maa Vaishno Devi के भक्तों के लिए खुशखबरी! जानें किस दिन खुलेंगे पुरानी गुफा के कपाट

Edited By Neetu Bala, Updated: 12 Jan, 2026 04:27 PM

कटड़ा (अमित) : वैष्णो देवी भवन पर पुरानी गुफा के कपाट मकर संक्रांति के उपलक्ष पर बुधवार को विधीबद पूजा अर्चना के साथ खोले जाएंगे। हालांकि श्रद्धालुओं को उस समय ही पुरानी गुफा से दर्शन को मौका मिलेगा ,जब भवन में श्रद्धलुओं की कतारों में गिरावट होगी।

14 जनवरी बुधवार विद्वानों द्वारा मंत्र उच्चारण के बाद पुरानी गुफा के कपाट खोल दिए जाएंगे। जिस दौरान श्राइन बोर्ड के आला अधिकारी भी विशेष रूप से उपस्थित रहेंगे।

