Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking

  • EPFO Update: दफ्तर जाने की झंझट खत्म, ATM–UPI से होगी PF निकासी !

EPFO Update: दफ्तर जाने की झंझट खत्म, ATM–UPI से होगी PF निकासी !

Edited By Neetu Bala, Updated: 12 Jan, 2026 07:53 PM

epfo update no more hassle of visiting the office

। अब न दफ्तर जाना पड़ेगा और न लंबा इंतजार करना होगा।

जम्मू डेस्क :  डिजिटल इंडिया की दिशा में एक और बड़ा कदम उठाते हुए EPFO अपने सदस्यों को ATM और UPI से PF निकालने की सुविधा देने की तैयारी में है। अगर आप PF का पैसा निकालने में होने वाली देरी से परेशान हैं, तो आपके लिए राहत की खबर है। EPFO जल्द ही PF निकालने की प्रक्रिया को आसान करने जा रहा है। अब न दफ्तर जाना पड़ेगा और न लंबा इंतजार करना होगा। 

ATM और UPI से निकलेगा PF
EPFO योजना बना रहा है कि खाताधारक ATM और UPI के जरिए सीधे अपने PF खाते से पैसा निकाल सकेंगे।

अप्रैल 2026 से शुरू हो सकती है सुविधा
सूत्रों के अनुसार यह नई सुविधा अप्रैल 2026 तक शुरू की जा सकती है। इसके लिए EPFO अपने सिस्टम को अपग्रेड कर रहा है।

EPFO 3.0 का ट्रायल पूरा
EPFO 3.0 से जुड़ा तकनीकी ट्रायल पूरा हो चुका है और अब सिस्टम की अंतिम जांच की जा रही है।

और ये भी पढ़े

कैसे मिलेगा फायदा
PF खाते से जुड़ा ATM कार्ड दिया जा सकता है, जिससे तय सीमा तक सीधे कैश निकाला जा सकेगा। UPI से भी पेमेंट और ट्रांसफर संभव होगा।

पहले से मिली राहत
EPFO पहले ही PF का 75% तक निकालने की अनुमति दे चुका है। नई सुविधा के बाद PF निकासी और भी तेज और आसान हो जाएगी। EPFO अगर इस नई योजना को लागू करता है तो करोड़ों कर्मचारियों को फायदा होगा।

अपने शहर की खबरें Whatsapp पर पढ़ने के लिए Click Here

जम्मू-कश्मीर की खबरें Instagram पर पढ़ने के लिए हमें Join करें Click Here


 

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

IPL
Royal Challengers Bengaluru

190/9

20.0

Punjab Kings

184/7

20.0

Royal Challengers Bengaluru win by 6 runs

RR 9.50
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!