EPFO Update: दफ्तर जाने की झंझट खत्म, ATM–UPI से होगी PF निकासी !

। अब न दफ्तर जाना पड़ेगा और न लंबा इंतजार करना होगा।

जम्मू डेस्क : डिजिटल इंडिया की दिशा में एक और बड़ा कदम उठाते हुए EPFO अपने सदस्यों को ATM और UPI से PF निकालने की सुविधा देने की तैयारी में है। अगर आप PF का पैसा निकालने में होने वाली देरी से परेशान हैं, तो आपके लिए राहत की खबर है। EPFO जल्द ही PF निकालने की प्रक्रिया को आसान करने जा रहा है। अब न दफ्तर जाना पड़ेगा और न लंबा इंतजार करना होगा।

ATM और UPI से निकलेगा PF

EPFO योजना बना रहा है कि खाताधारक ATM और UPI के जरिए सीधे अपने PF खाते से पैसा निकाल सकेंगे।

अप्रैल 2026 से शुरू हो सकती है सुविधा

सूत्रों के अनुसार यह नई सुविधा अप्रैल 2026 तक शुरू की जा सकती है। इसके लिए EPFO अपने सिस्टम को अपग्रेड कर रहा है।

EPFO 3.0 का ट्रायल पूरा

EPFO 3.0 से जुड़ा तकनीकी ट्रायल पूरा हो चुका है और अब सिस्टम की अंतिम जांच की जा रही है।

कैसे मिलेगा फायदा

PF खाते से जुड़ा ATM कार्ड दिया जा सकता है, जिससे तय सीमा तक सीधे कैश निकाला जा सकेगा। UPI से भी पेमेंट और ट्रांसफर संभव होगा।

पहले से मिली राहत

EPFO पहले ही PF का 75% तक निकालने की अनुमति दे चुका है। नई सुविधा के बाद PF निकासी और भी तेज और आसान हो जाएगी। EPFO अगर इस नई योजना को लागू करता है तो करोड़ों कर्मचारियों को फायदा होगा।

