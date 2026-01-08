Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking

  • Silver Market Shock: कीमतों में आएगी बड़ी गिरावट, निवेशकों के लिए चेतावनी!

Silver Market Shock: कीमतों में आएगी बड़ी गिरावट, निवेशकों के लिए चेतावनी!

Edited By Neetu Bala, Updated: 08 Jan, 2026 06:19 PM

silver market shock a warning for investors

निवेशकों के लिए सलाह है कि अभी जल्दबाजी न करें।

जम्मू डेस्क :  MCX पर सोना-चांदी की कीमतों में तेज गिरावट देखी गई है। चांदी करीब 9,000 रुपए प्रति किलो सस्ती हो गई है, जबकि सोना 1,370 रुपए प्रति 10 ग्राम टूट गया है। अंतरराष्ट्रीय बाजार में भी कीमती धातुओं पर दबाव बना हुआ है।

चांदी 80 डॉलर प्रति औंस का स्तर नहीं बचा पाई, जिससे आगे और गिरावट के संकेत मिल रहे हैं। निवेश बैंक TD Securities ने चेतावनी दी है कि आने वाले महीनों में चांदी की कीमतों में और तेज गिरावट हो सकती है। TD Securities के मुताबिक चांदी 78 डॉलर प्रति औंस से गिरकर 40 डॉलर प्रति औंस तक जा सकती है। कुछ महीने पहले चांदी 84 डॉलर प्रति औंस के रिकॉर्ड स्तर पर थी, लेकिन अब तेजी कमजोर पड़ती दिख रही है।

गिरावट के दो बड़े कारण बताए जा रहे हैं—
पहला, इंडेक्स रिबैलेंसिंग की वजह से बाजार में भारी बिकवाली आ सकती है।
दूसरा, अमेरिका में टैरिफ को लेकर अनिश्चितता खत्म होते ही चांदी की सप्लाई बढ़ सकती है, जिससे दाम और नीचे जा सकते हैं।

निवेशकों के लिए सलाह

और ये भी पढ़े

निवेशकों के लिए सलाह है कि अभी जल्दबाजी न करें। बाजार में उतार-चढ़ाव बहुत ज्यादा है। साथ ही यह भी याद रखें कि पहले भी ऐसी भविष्यवाणी गलत साबित हो चुकी है, इसलिए सोच-समझकर ही निवेश करें।    

अपने शहर की खबरें Whatsapp पर पढ़ने के लिए Click Here

जम्मू-कश्मीर की खबरें Instagram पर पढ़ने के लिए हमें Join करें Click Here

     

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

IPL
Royal Challengers Bengaluru

190/9

20.0

Punjab Kings

184/7

20.0

Royal Challengers Bengaluru win by 6 runs

RR 9.50
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!