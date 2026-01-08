Silver Market Shock: कीमतों में आएगी बड़ी गिरावट, निवेशकों के लिए चेतावनी!

Edited By Neetu Bala, Updated: 08 Jan, 2026 06:19 PM

जम्मू डेस्क : MCX पर सोना-चांदी की कीमतों में तेज गिरावट देखी गई है। चांदी करीब 9,000 रुपए प्रति किलो सस्ती हो गई है, जबकि सोना 1,370 रुपए प्रति 10 ग्राम टूट गया है। अंतरराष्ट्रीय बाजार में भी कीमती धातुओं पर दबाव बना हुआ है।

चांदी 80 डॉलर प्रति औंस का स्तर नहीं बचा पाई, जिससे आगे और गिरावट के संकेत मिल रहे हैं। निवेश बैंक TD Securities ने चेतावनी दी है कि आने वाले महीनों में चांदी की कीमतों में और तेज गिरावट हो सकती है। TD Securities के मुताबिक चांदी 78 डॉलर प्रति औंस से गिरकर 40 डॉलर प्रति औंस तक जा सकती है। कुछ महीने पहले चांदी 84 डॉलर प्रति औंस के रिकॉर्ड स्तर पर थी, लेकिन अब तेजी कमजोर पड़ती दिख रही है।

गिरावट के दो बड़े कारण बताए जा रहे हैं—

पहला, इंडेक्स रिबैलेंसिंग की वजह से बाजार में भारी बिकवाली आ सकती है।

दूसरा, अमेरिका में टैरिफ को लेकर अनिश्चितता खत्म होते ही चांदी की सप्लाई बढ़ सकती है, जिससे दाम और नीचे जा सकते हैं।

निवेशकों के लिए सलाह

निवेशकों के लिए सलाह है कि अभी जल्दबाजी न करें। बाजार में उतार-चढ़ाव बहुत ज्यादा है। साथ ही यह भी याद रखें कि पहले भी ऐसी भविष्यवाणी गलत साबित हो चुकी है, इसलिए सोच-समझकर ही निवेश करें।

