  • Maa Vaishno Devi जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए जरूरी सूचना, श्राइन बोर्ड ने जारी की Advisory

Edited By Neetu Bala, Updated: 07 Jan, 2026 08:08 PM

maa vaishno devi shrine board has issued an advisory

नए साल और छुट्टियों के दौरान माता वैष्णो देवी के दर्शन के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु कटरा पहुंच रहे हैं।

कटरा :  नए साल और छुट्टियों के दौरान माता वैष्णो देवी के दर्शन के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु कटरा पहुंच रहे हैं। इसी का फायदा उठाकर साइबर ठग सक्रिय हो गए हैं। इसे देखते हुए श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने श्रद्धालुओं के लिए अहम चेतावनी जारी की है।

नकली बुकिंग से सावधान रहें

श्राइन बोर्ड ने बताया कि कुछ लोग फर्जी कॉल, SMS, WhatsApp मैसेज और सोशल मीडिया के जरिए हेलीकॉप्टर बुकिंग, यात्रा पर्ची, भवन में ठहरने या पूजा के नाम पर धोखाधड़ी कर रहे हैं। श्रद्धालुओं से अपील है कि ऐसे किसी भी मैसेज या कॉल पर पैसे न भेजें।

बुकिंग केवल ऑफिशियल वेबसाइट से ही करें

श्राइन बोर्ड ने साफ कहा है कि माता वैष्णो देवी यात्रा से जुड़ी सभी सही बुकिंग सिर्फ ऑफिशियल वेबसाइट maavaishnodevi.org पर ही होती है। किसी एजेंट या दूसरी वेबसाइट से की गई बुकिंग मान्य नहीं होगी। किसी भी जानकारी के लिए हेल्पडेस्क नंबर पर संपर्क किया जा सकता है।

स्मार्ट लॉकर की सुविधा उपलब्ध

श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए श्राइन बोर्ड ने कटरा और भवन क्षेत्र में कई जगह स्मार्ट लॉकर लगाए हैं, जहां यात्री अपना सामान सुरक्षित रख सकते हैं।

कुछ श्रद्धालुओं को मुफ्त लॉकर सुविधा

जिन श्रद्धालुओं ने हेलीकॉप्टर सेवा, खास पूजा या पैकेज की कन्फर्म बुकिंग कराई है, उन्हें भवन के कमरा नंबर 04 में मुफ्त स्मार्ट लॉकर की सुविधा मिलेगी। इसके लिए बुकिंग रसीद पर रिसेप्शन काउंटर से मुहर लगवाना जरूरी है।

श्राइन बोर्ड ने श्रद्धालुओं से अपील की है कि सतर्क रहें और सुरक्षित यात्रा करें।

