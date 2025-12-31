नए साल पर वैष्णो देवी में श्रद्धालुओं का सैलाब, भारी भीड़ के चलते बंद हुआ ये मार्ग

नए साल के मौके पर जम्मू-कश्मीर स्थित माता वैष्णो देवी धाम में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी है।

कटरा: नए साल के मौके पर जम्मू-कश्मीर स्थित माता वैष्णो देवी धाम में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी है। देश-विदेश से आए लाखों श्रद्धालु माता के दर्शन के लिए कटरा पहुँच चुके हैं। बढ़ते श्रद्धालुओं के दबाव को देखते हुए प्रशासन ने एहतियातन हिमकोटी मार्ग को बंद कर दिया है।

मौके से सामने आई तस्वीरों में वैष्णो देवी भवन और यात्रा मार्गों पर श्रद्धालुओं की जबरदस्त भीड़ साफ दिखाई दे रही है। अधिकारियों के अनुसार अत्यधिक रश के कारण फिलहाल केवल हाथी माथा मार्ग से ही यात्रा की अनुमति दी जा रही है। हिमकोटी मार्ग बंद होने के बाद बड़ी संख्या में श्रद्धालु हाथी माथा मार्ग की ओर रुख कर रहे हैं।

नए साल के अवसर पर किसी भी तरह की अप्रिय घटना से बचने के लिए प्रशासन और सुरक्षा एजेंसियाँ हाई अलर्ट पर हैं। कटरा से लेकर भवन तक सुरक्षा के कड़े इंतज़ाम किए गए हैं। जगह-जगह पुलिस, सीआरपीएफ और अन्य सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है, जबकि सीसीटीवी कैमरों के माध्यम से लगातार निगरानी रखी जा रही है।

प्रशासन ने श्रद्धालुओं से अपील की है कि वे धैर्य बनाए रखें, प्रशासन द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पालन करें और अफवाहों पर ध्यान न दें। मौसम और भीड़ की स्थिति को देखते हुए आगे भी यात्रा मार्गों में बदलाव किया जा सकता है। फिलहाल माता वैष्णो देवी धाम में जयकारों की गूंज के बीच श्रद्धालु नए साल की शुरुआत माँ के दरबार में हाजिरी लगाकर कर रहे हैं।

