  • श्री माता वैष्णो देवी में भक्तों का उमड़ा सैलाब, जानें नए साल के पहले दिन कितने लोगों ने किए दर्शन

Edited By VANSH Sharma, Updated: 01 Jan, 2026 05:46 PM

a massive crowd of devotees flocked to shri mata vaishno devi

नव वर्ष के उपलक्ष्य में मां वैष्णो देवी के दरबार में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी है।

कटड़ा (अमित): नव वर्ष के उपलक्ष्य में मां वैष्णो देवी के दरबार में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी है। देश-विदेश से आए भक्तों का कटड़ा में लगातार आगमन जारी है, जिससे पूरा क्षेत्र “जय माता दी” के जयकारों से गूंज उठा है।

आंकड़ों के अनुसार, वीरवार दोपहर 3 बजे तक करीब 35 हजार श्रद्धालु भवन की ओर प्रस्थान कर चुके हैं। श्रद्धालुओं की संख्या में लगातार बढ़ोतरी को देखते हुए प्रशासन भी पूरी तरह अलर्ट मोड पर है। सुरक्षा, यातायात और व्यवस्थाओं को सुचारु बनाए रखने के लिए अतिरिक्त इंतजाम किए गए हैं।

वहीं यदि वर्ष 2025 की बात करें तो पूरे वर्ष के दौरान 69,78,806 श्रद्धालुओं ने मां वैष्णो देवी के दरबार में शीश नवाकर आशीर्वाद प्राप्त किया। यह आंकड़ा दर्शाता है कि श्रद्धालुओं की आस्था में किसी भी तरह की कमी नहीं आई है।

श्राइन बोर्ड और जिला प्रशासन की ओर से श्रद्धालुओं से अपील की गई है कि वे यात्रा के दौरान नियमों का पालन करें और मौसम को ध्यान में रखते हुए यात्रा करें, ताकि दर्शन सुचारु रूप से संपन्न हो सकें।

