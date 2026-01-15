Main Menu

"हिंदुओं की गर्दनें काटने से मिलेगी आजादी"... लश्कर आतंकी Abu Musa का खौफनाक ऐलान, दी जिहाद की खुली धमकी!

Edited By Neetu Bala, Updated: 15 Jan, 2026 06:11 PM

पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू और कश्मीर से एक नया आतंकी खतरा सामने आया है।

श्रीनगर ( मीर आफताब )  :  पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू और कश्मीर से एक नया आतंकी खतरा सामने आया है। एक वीडियो में लश्कर-ए-तैयबा का आतंकवादी अबू मूसा कश्मीरी लाइन ऑफ कंट्रोल के पास हिंदुओं के खिलाफ खुलेआम जिहाद और हिंसा का आह्वान करते हुए दिख रहा है। यह घटना भारतीय सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी की उस चेतावनी के ठीक एक दिन बाद हुई है, जिसमें उन्होंने कहा था कि भारत आतंकवाद का मुंहतोड़ जवाब देगा।

ओपन-सोर्स इंटेलिजेंस हैंडल OsintTV द्वारा शेयर किए गए इस क्लिप में, LeT के जम्मू और कश्मीर यूनाइटेड मुजाहिदीन (JKUM) के एक सीनियर कमांडर अबू मूसा कश्मीरी, PoJK के रावलकोट जिले की हाजिरा तहसील के तातरीनोट में एक सभा को संबोधित करते हुए दिख रहा है। वह खुलेआम हिंसा का आह्वान कर रहा है और कह रहा है कि कश्मीर मुद्दे का समाधान सिर्फ जिहाद से ही हो सकता है।

PunjabKesari

“यह भीख मांगने से नहीं मिलेगी; हिंदुओं की गर्दनें काटने से आज़ादी मिलेगी,” (यह भीख मांगने से नहीं मिलेगा; आजादी हिंदुओं की गर्दनें काटने से मिलेगी)। वह दावा करता है कि उसने यही संदेश पाकिस्तान के प्रधानमंत्री और अन्य मंत्रियों को भी दिया है।

और ये भी पढ़े

उसने कहा, "कश्मीर मुद्दे का समाधान सिर्फ जिहाद की आड़ में आतंकवाद से ही हो सकता है," जिससे एक बार फिर भारत के खिलाफ जिहादी हिंसा को पाकिस्तान का सीधा वैचारिक और राजनीतिक समर्थन सामने आया है।

