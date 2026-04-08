US-Iran Ceasefire: होर्मुज खुलने से बढ़ा भरोसा, निर्यातकों को बड़ी राहत

Edited By Neetu Bala, Updated: 08 Apr, 2026 07:58 PM

Donald Trump ने ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई को कुछ समय के लिए रोकने का ऐलान किया है।

जम्मू डेस्क : भारतीय निर्यात संगठनों के महासंघ ( (फियो) ने कहा है कि Strait of Hormuz के फिर से खुलने और United States व Iran के बीच युद्धविराम से भारतीय निर्यातकों को तुरंत राहत मिलेगी। इससे जहाजों की आवाजाही आसान होगी और ट्रांसपोर्ट की दिक्कतें कम होंगी।

Donald Trump ने ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई को कुछ समय के लिए रोकने का ऐलान किया है। वहीं, ईरान ने भी युद्धविराम के दौरान होर्मुज रास्ते से जहाजों को सुरक्षित गुजरने की अनुमति दी है।

फियो के अध्यक्ष S. C. Ralhan के मुताबिक, इससे शिपिंग लागत और बीमा खर्च कम होगा, लेकिन हालात पूरी तरह स्थिर नहीं हैं, इसलिए सावधानी जरूरी है।

अमेरिका और इजराइल द्वारा ईरान पर 28 फरवरी को किए संयुक्त हमले और फिर जवाबी ईरानी कार्रवाई ने अंतरराष्ट्रीय जलमार्गों में जहाजों की आवाजाही को गंभीर रूप से बाधित कर दिया। रल्हन ने कहा कि यह क्षेत्र बासमती चावल, समुद्री उत्पाद और ताजे उत्पादों के लिए सबसे बड़ा कृषि निर्यात गंतव्य है। उन्होंने बताया कि ताजा फल और सब्जियों के परिवहन में हवाई और समुद्री भाड़ा बढ़ गया है।

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