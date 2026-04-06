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चांदी की चाल बिगड़ी, ETF टूटने से बढ़ी बेचैनी, निवेशकों को जरूरी सलाह

Edited By Neetu Bala, Updated: 06 Apr, 2026 08:08 PM

silver s momentum falters unease mounts as etfs slump

1 अप्रैल से लागू हुए नए वैल्यूएशन नियमों ने भी बाजार में हलचल बढ़ा दी है,

जम्मू डेस्क :  पिछले कुछ महीनों में सिल्वर ETF में करीब 15% तक गिरावट आई है, जिससे निवेशक चिंतित हैं और अपनी निवेश रणनीति पर दोबारा सोच रहे हैं। इस बीच 1 अप्रैल से लागू हुए नए वैल्यूएशन नियमों ने भी बाजार में हलचल बढ़ा दी है, जिससे निवेशकों का ध्यान अपने पोर्टफोलियो की समीक्षा और संतुलन की ओर गया है।

एक्सपर्ट्स के मुताबिक, चीन में सख्ती, ग्लोबल ETF से पैसा निकलना, मजबूत अमेरिकी डॉलर और कमजोर इंडस्ट्रियल डिमांड इसके बड़े कारण हैं। साथ ही अमेरिका की ब्याज दरों को लेकर अनिश्चितता भी असर डाल रही है। निवेशकों के लिए यह सलाह है कि वे घबराकर फैसले न लें। अपने पोर्टफोलियो को संतुलित (रीबैलेंस) करें और लंबी अवधि के लिए इक्विटी पर ध्यान दें। फिलहाल सिल्वर में निवेश कम करने की सलाह दी जा रही है।

गोल्ड बेहतर विकल्प:
सोना इस समय ज्यादा सुरक्षित माना जा रहा है। पोर्टफोलियो में 5–10% गोल्ड रखना फायदेमंद हो सकता है।

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