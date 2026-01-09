Main Menu

EPFO में बड़ा बदलाव संभव! 15,000 की जगह 30,000 रुपए तक हो सकती है सैलरी सीमा

major changes possible in epfo

वेज कैप का मतलब है वह अधिकतम वेतन सीमा, जिसके अंदर आने वाले कर्मचारियों के लिए EPFO में पैसा जमा करना जरूरी होता है। फिलहाल 15,000 रुपए से ज्यादा कमाने वालों के लिए EPF वैकल्पिक है।

जम्मू डेस्क :  केंद्र सरकार कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) की वेतन सीमा बढ़ाने पर विचार कर रही है। अभी EPFO में शामिल होने के लिए वेतन की सीमा 15,000 रुपए प्रति माह है, जिसे बढ़ाकर 25,000 से 30,000 रुपए करने पर चर्चा चल रही है। यह सीमा साल 2014 के बाद से नहीं बदली गई है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने श्रम मंत्रालय से EPFO की वेतन सीमा की समीक्षा करने को कहा है। इसके बाद सरकार इस मुद्दे पर गंभीर हुई है और अगले चार महीनों में इस पर फैसला लिया जा सकता है।

वेतन सीमा बढ़ाने की जरूरत इसलिए महसूस की जा रही है क्योंकि पिछले कई सालों में वेतन और न्यूनतम मजदूरी में काफी बढ़ोतरी हुई है। मौजूदा सीमा कम मानी जा रही है, जिससे कई कर्मचारी EPFO की सुविधा से बाहर रह जाते हैं। अगर वेतन सीमा बढ़ाई जाती है तो ज्यादा कर्मचारी EPFO के दायरे में आएंगे। इससे उनकी भविष्य निधि में ज्यादा पैसा जमा होगा और रिटायरमेंट के समय उन्हें बड़ा फंड मिलेगा।

जहां कर्मचारी संगठन वेतन सीमा 30,000 रुपये करने की मांग कर रहे हैं, वहीं कुछ नियोक्ता बढ़े हुए खर्च को लेकर चिंता जता रहे हैं। सरकार का मानना है कि इससे सामाजिक सुरक्षा मजबूत होगी और कर्मचारियों को भविष्य में आर्थिक सहारा मिलेगा।

