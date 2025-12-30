Main Menu

नए साल पर श्री माता वैष्णो देवी जाने वालों को बड़ी राहत, रेलवे ने लिया यह अहम फैसला

Edited By VANSH Sharma, Updated: 30 Dec, 2025 08:50 PM

big relief for those traveling to shri mata vaishno devi on new year s

यात्रियों की बढ़ती संख्या और नए साल पर होने वाली भारी भीड़ को देखते हुए उत्तर रेलवे के जम्मू मंडल ने एक बड़ा और राहत भरा फैसला लिया है।

जम्मू (तनवीर सिंह): यात्रियों की बढ़ती संख्या और नए साल पर होने वाली भारी भीड़ को देखते हुए उत्तर रेलवे के जम्मू मंडल ने एक बड़ा और राहत भरा फैसला लिया है। मंडल ने विशेष आरक्षित ट्रेन संख्या 04082/04081 की सेवाओं की अवधि बढ़ाने का ऐलान किया है। इससे यात्रियों, खासकर माता वैष्णो देवी के दर्शन के लिए जाने वाले श्रद्धालुओं को काफी सुविधा मिलेगी।

रेलवे अधिकारियों ने बताया कि यह फैसला त्योहारों और आगामी यात्रा सीजन को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। श्री माता वैष्णो देवी कटरा जाने वाले यात्रियों के लिए यह ट्रेन एक सुरक्षित और सुविधाजनक विकल्प बनी हुई है।

PunjabKesari

ट्रेन सेवाओं का विवरण इस प्रकार है:

  1. ट्रेन संख्या 04081 (नई दिल्ली – श्री माता वैष्णो देवी कटरा): यह ट्रेन पहले 27 दिसंबर से 31 दिसंबर 2025 तक चलाई जा रही थी। अब इसे बढ़ाकर 4 जनवरी 2026 तक चलाया जाएगा।
  2. ट्रेन संख्या 04082 (श्री माता वैष्णो देवी कटरा – नई दिल्ली): यह ट्रेन पहले 28 दिसंबर 2025 से 1 जनवरी 2026 तक प्रस्तावित थी, जिसे अब बढ़ाकर 5 जनवरी 2026 तक कर दिया गया है।

वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक उचित सिंघल ने बताया कि नए साल के अवसर पर यात्रियों की भारी भीड़ को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है। उन्होंने कहा कि इस विशेष ट्रेन में लगभग 100 प्रतिशत सीटें पहले ही भर चुकी हैं, जिससे इसकी लोकप्रियता स्पष्ट होती है। साथ ही, ट्रेन का समय भी यात्रियों के लिए काफी अनुकूल है।

रेलवे के इस फैसले से माता वैष्णो देवी जाने वाले श्रद्धालुओं को बड़ी राहत मिलेगी और स्टेशनों व ट्रेनों में भीड़ को नियंत्रित करने में भी मदद मिलेगी।

