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  • Katra में मौसम का मनमोहक नजारा, वैष्णो देवी भवन पर छाई घनी धुंध, देखें...

Katra में मौसम का मनमोहक नजारा, वैष्णो देवी भवन पर छाई घनी धुंध, देखें...

Edited By Neetu Bala, Updated: 15 Mar, 2026 02:30 PM

dense fog envelops the vaishno devi shrine

बतां दें कि जम्मू कश्मीर में बारिश व बर्फबारी का दौर जारी है जिसका असर कटरा में भी देखने को मिल रहा है।

कटरा ( अमित शर्मा ) :  Katra में मौसम में अचानक बदलाव देखने को मिला है। इसके चलते Vaishno Devi Temple भवन क्षेत्र में घनी धुंध छा गई, जिससे पूरा इलाका धुंध की चादर में लिपटा नजर आया। बदलते मौसम के बीच यह नजारा काफी मनमोहक दिखाई दिया। बतां दें कि जम्मू कश्मीर में बारिश व बर्फबारी का दौर जारी है जिसका असर कटरा में भी देखने को मिल रहा है। 

यहां का मौसम बड़ी ही सुहावना हो गया है और मां के दर्शन करने आए श्रद्धालु इसका खूब आनंद उठा रहे हैं।


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