Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking

  • BREAKING: वैष्णो देवी यात्रा पर लगा 'Break', पंजीकरण काउंटर बंद!

BREAKING: वैष्णो देवी यात्रा पर लगा 'Break', पंजीकरण काउंटर बंद!

Edited By Neetu Bala, Updated: 25 Jan, 2026 05:08 PM

breaking vaishno devi pilgrimage halted

मां वैष्णो देवी भवन पर श्रद्धालुओं की संख्या में अधिकता के चलते रविवार को शाम 4:30 बजे से यात्रा पंजीकरण कक्ष को एहतियात बंद कर दिया गया।

कटड़ा ( अमित शर्मा ) : मां वैष्णो देवी भवन पर श्रद्धालुओं की संख्या में अधिकता के चलते रविवार को शाम 4:30 बजे से यात्रा पंजीकरण कक्ष को एहतियात बंद कर दिया गया। श्रद्धालुओं को सोमवार सुबह 4:00 बजे काउंटर खोलने का इंतजार कटड़ा में रुक कर करना होगा। 

गौरतलब है कि कल रात को भी मां वैष्णो देवी में श्रद्धालुओं की बढ़ती भीड़ को देखते हुए प्रशासन ने एहतियातन यात्रा पंजीकरण कक्ष (आरएफआईडी काउंटर) को अपने निर्धारित समय से लगभग दो घंटे पहले ही बंद कर दिया था।

PunjabKesari

अपने शहर की खबरें Whatsapp पर पढ़ने के लिए Click Here

और ये भी पढ़े

जम्मू-कश्मीर की खबरें Instagram पर पढ़ने के लिए हमें Join करें Click Here

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

IPL
Royal Challengers Bengaluru

190/9

20.0

Punjab Kings

184/7

20.0

Royal Challengers Bengaluru win by 6 runs

RR 9.50
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!