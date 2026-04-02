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J&K में कुख्यात हिस्ट्रीशीटर काबू, पंजाब व जम्मू में कई मामलों में था Wanted

Edited By Neetu Bala, Updated: 02 Apr, 2026 01:15 PM

notorious history sheeter apprehended in j k

जम्मू पुलिस ने एक बार फिर सतर्कता और त्वरित कार्रवाई का परिचय दिया है।

जम्मू ( तनवीर )  : पंजाब व जम्मू से जुड़े आपराधिक नेटवर्क की बढ़ती चुनौतियों के बीच, जम्मू पुलिस ने एक बार फिर सतर्कता और त्वरित कार्रवाई का परिचय दिया है। जम्मू पुलिस ने एक ऐसे अपराधी को पकड़ा है जिसके खिलाफ जम्मू के साथ साथ पंजाब में भी कई मामले दर्ज हैं। जम्मू पुलिस ने R.S. पुरा के पास एक कुख्यात अपराधी को सफलतापूर्वक धर दबोचा है। पुलिस टीम को देखते ही उसने भागने की कोशिश कर रहे इस व्यक्ति को मौके पर ही काबू कर लिया गया, जिससे किसी भी तत्काल खतरे को टालते हुए जनता की सुरक्षा सुनिश्चित की गई।

आरोपी ने अपनी पहचान दविंदर कुमार उर्फ ​​राहुल, पुत्र दर्शन लाल, निवासी चक मोहम्मद यार, तहसील R.S. पुरा, जिला जम्मू के रूप में बताई। तलाशी के दौरान, अधिकारियों ने उसके कब्जे से एक धारदार हथियार (टोका) बरामद किया। आरोपी पर FIR संख्या 64/2026 के तहत शस्त्र अधिनियम (Arms Act) की धारा 4/25 के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है, और आगे के किसी भी संभावित जुड़ाव या आपराधिक गतिविधियों का पता लगाने के लिए जांच जारी है।

इसके अलावा, यह बताना भी जरूरी है कि आरोपी एक कुख्यात अपराधी और 'हिस्ट्री-शीटर' है, जिसके खिलाफ जम्मू-कश्मीर और पंजाब के विभिन्न पुलिस थानों में पहले से ही 13 FIR दर्ज हैं।

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