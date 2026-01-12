Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking

  • जम्मू-कश्मीर में BSF बैरक में भीषण आग से दर्दनाक हादसा, Punjab का जवान शहीद

जम्मू-कश्मीर में BSF बैरक में भीषण आग से दर्दनाक हादसा, Punjab का जवान शहीद

Edited By Neetu Bala, Updated: 12 Jan, 2026 01:02 PM

a bsf jawan from punjab was killed in a massive fire at a bsf barracks

आग ने बैरक को पूरी तरह से अपनी चपेट में ले लिया और ढांचा पूरी तरह जल गया।

बांदीपोरा  ( मीर आफताब ) :  उत्तरी कश्मीर के बांदीपोरा जिले में 62वीं बटालियन कैंप के एक बैरक में कल रात आग लगने से बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स (BSF) के एक कांस्टेबल की मौत हो गई। एक अधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया कि यह घटना बांदीपोरा के मदार इलाके में हुई, जहां आग ने बैरक को पूरी तरह से अपनी चपेट में ले लिया और ढांचा पूरी तरह जल गया। उस समय अंदर मौजूद कांस्टेबल को बचाया नहीं जा सका और आग की चपेट में आने से उसकी मौत हो गई। बाद में शव को मेडिको-लीगल औपचारिकताओं के लिए जिला अस्पताल बांदीपोरा ले जाया गया, जिसके बाद उसे उसके पैतृक स्थान भेज दिया जाएगा। मृतक की पहचान पंजाब के जालंधर निवासी रमेश कुमार के रूप में हुई है। अधिकारियों ने घटना का संज्ञान लिया है।

PunjabKesari

अपने शहर की खबरें Whatsapp पर पढ़ने के लिए Click Here

जम्मू-कश्मीर की खबरें Instagram पर पढ़ने के लिए हमें Join करें Click Here

और ये भी पढ़े

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

IPL
Royal Challengers Bengaluru

190/9

20.0

Punjab Kings

184/7

20.0

Royal Challengers Bengaluru win by 6 runs

RR 9.50
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!