Katra: इंतजार हुआ खत्म! मकर संक्रांति पर खुले प्राचीन गुफा के कपाट

Edited By Neetu Bala, Updated: 14 Jan, 2026 02:19 PM

the gates of the ancient cave have opened on makar sankranti

मां वैष्णो देवी भवन पर प्राकृतिक गुफा से दर्शन करने वाले भक्तों का इंतजार खत्म हो चुका है।

कटड़ा: मां वैष्णो देवी भवन पर प्राकृतिक गुफा से दर्शन करने वाले भक्तों का इंतजार खत्म हो चुका है। क्योंकी मकर संक्रांति के उपलक्ष पर श्राइन  बोर्ड प्रशासन द्वारा विधिवत पूजा अर्चना करते हुऎ प्राकृतिक गुफा के कपाट श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए हैं। हालांकि वैष्णो देवी भवन पर प्राकृतिक गुफा के खुलने के कुछ समय के बीच ही पुरानी गुफा से दर्शनों की अनुमति दी गई। इसके बाद श्रद्धालुओं को नई गुफा से ही दर्शनों की अनुमति दी जा रही है।

PunjabKesari

बताया जा रहा है कि वैष्णो देवी भवन पर श्रद्धालुओं की संख्या में  बढ़ोतरी है, जिसके चलते सभी भक्तों को प्राकृतिक गुफा से दर्शन का मौका मिलना संभव नहीं है। ऐसे में श्राइन बोर्ड प्रशासन ने फैसला लिया है कि जिस समय भवन पर श्रद्धालुओं की संख्या कम होगी उस समय ही श्रद्धालुओं को पुरानी गुफा से दर्शनों का मौका दिया जाएगा।

PunjabKesari

PunjabKesari

