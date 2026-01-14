Katra: इंतजार हुआ खत्म! मकर संक्रांति पर खुले प्राचीन गुफा के कपाट

Edited By Neetu Bala, Updated: 14 Jan, 2026 02:19 PM

मां वैष्णो देवी भवन पर प्राकृतिक गुफा से दर्शन करने वाले भक्तों का इंतजार खत्म हो चुका है।

कटड़ा: मां वैष्णो देवी भवन पर प्राकृतिक गुफा से दर्शन करने वाले भक्तों का इंतजार खत्म हो चुका है। क्योंकी मकर संक्रांति के उपलक्ष पर श्राइन बोर्ड प्रशासन द्वारा विधिवत पूजा अर्चना करते हुऎ प्राकृतिक गुफा के कपाट श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए हैं। हालांकि वैष्णो देवी भवन पर प्राकृतिक गुफा के खुलने के कुछ समय के बीच ही पुरानी गुफा से दर्शनों की अनुमति दी गई। इसके बाद श्रद्धालुओं को नई गुफा से ही दर्शनों की अनुमति दी जा रही है।

बताया जा रहा है कि वैष्णो देवी भवन पर श्रद्धालुओं की संख्या में बढ़ोतरी है, जिसके चलते सभी भक्तों को प्राकृतिक गुफा से दर्शन का मौका मिलना संभव नहीं है। ऐसे में श्राइन बोर्ड प्रशासन ने फैसला लिया है कि जिस समय भवन पर श्रद्धालुओं की संख्या कम होगी उस समय ही श्रद्धालुओं को पुरानी गुफा से दर्शनों का मौका दिया जाएगा।

