माता वैष्णो देवी यात्रा की रजिस्ट्रेशन हुई बंद! अभी-अभी आई नई Update

कटड़ा (अमित): नए साल 2026 के पहले दिन माता वैष्णो देवी के दरबार में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखी गई। कटड़ा में स्थित यात्रा पंजीकरण कक्ष में अधिक भीड़ होने के कारण प्रशासन ने सावधानी बरतते हुए इसे शाम 6:00 बजे से अस्थायी रूप से बंद कर दिया है। यह पंजीकरण कक्ष कल सुबह 4:00 बजे तक बंद रहेगा। 4:00 बजे के बाद श्रद्धालु फिर से पंजीकरण करा सकेंगे।

श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड (SMVDSB) ने श्रद्धालुओं से कहा है कि वे पंजीकरण कक्ष खुलने का इंतजार होटल या आसपास के सुरक्षित स्थानों पर करें। यात्रियों से अपील की गई है कि वे भीड़-भाड़ वाले इलाकों में सतर्क रहें। अधिकारियों ने बताया कि जैसे ही पंजीकरण कक्ष खुलेगा, सभी श्रद्धालुओं को सुविधा के अनुसार यात्रा शुरू करने की अनुमति दी जाएगी। कटड़ा प्रशासन ने सुरक्षा और अन्य व्यवस्थाओं को भी बढ़ा दिया है ताकि यात्रा सुरक्षित और आरामदायक रहे।

