Maa Vaishno Devi: मूसलाधार बारिश के बाद बिछी बर्फ की सफेद चादर, यात्रा पर लगी रोक !

Edited By Neetu Bala, Updated: 23 Jan, 2026 12:26 PM

यात्रा के मुख्य पड़ाव बाणगंगा सहित तारा कोर्ट से यात्रियों को आगे बढ़ाने की अनुमति नहीं दी जा रही है।

कटड़ा ( अमित शर्मा ) : मौसम विभाग द्वारा जारी एडवाइजरी के तहत वीरवार रात से वैष्णो देवी भवन सहित कटरा में मूसलाधार बारिश हो रही है। इसी बीच शुक्रवार की सुबह वैष्णो देवी भवन सहित यात्रा मार्ग पर बर्फ की सफेद चादर भी देखने को मिली। वही खराब मौसम के चलते वैष्णो देवी यात्रा को भी कुछ समय के लिए स्थगित किया गया है। हालांकि इस संबंध में कोई अधिकारिक घोषणा नहीं की गई है, पर यात्रा के मुख्य पड़ाव बाणगंगा सहित तारा कोर्ट से यात्रियों को आगे बढ़ाने की अनुमति नहीं दी जा रही है।

