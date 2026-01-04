Main Menu

Gold-Silver Price Today: और बढ़ सकते हैं सोने-चांदी के भाव, निवेशक जान लें ये बड़ी वजह

Edited By Neetu Bala, Updated: 04 Jan, 2026 04:50 PM

gold silver price today gold and silver prices may rise further

दुनिया में बढ़ते तनाव का असर अब सीधे लोगों की जेब और निवेश पर दिखने लगा है।

जम्मू डेस्क :   दुनिया में बढ़ते तनाव का असर अब सीधे लोगों की जेब और निवेश पर दिखने लगा है। वेनेजुएला पर अमेरिका की सैन्य कार्रवाई और राष्ट्रपति निकोलस मादुरो की गिरफ्तारी के बाद वैश्विक बाजारों में डर का माहौल है। ऐसे में निवेशक सुरक्षित विकल्प के तौर पर सोने और चांदी की ओर लौट रहे हैं।

3 जनवरी 2026 को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने वेनेजुएला में सैन्य ऑपरेशन की घोषणा की। इसके बाद रूस, ईरान और क्यूबा जैसे देशों ने इस कार्रवाई की आलोचना की। वेनेजुएला तेल और सोने का बड़ा भंडार रखने वाला देश है, इसलिए वहां की अस्थिरता से दुनिया भर में सप्लाई प्रभावित होने की आशंका है।

इसी वजह से साल 2026 की शुरुआत में सोने-चांदी की कीमतों में तेज उछाल देखा गया है। अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोना $4,370 प्रति औंस के पार पहुंच गया है और चांदी $73 से ऊपर कारोबार कर रही है।

हालांकि भारत में शनिवार, 3 जनवरी को सोने की कीमतों में हल्की गिरावट दर्ज की गई।
24 कैरेट सोना ₹13,582,
22 कैरेट ₹12,450 और
18 कैरेट ₹10,187 प्रति ग्राम रहा।

विशेषज्ञों का कहना है कि सोमवार, 5 जनवरी को बाजार खुलते ही सोना, कच्चा तेल और अन्य धातुओं की कीमतों में तेजी आ सकती है।

