Aadhaar से कौन-सा फोन नंबर है Link? मिनटों में घर बैठे ऐसे करें Check

UIDAI ने अब इसे घर बैठे चेक करने और पता लगाने का आसान तरीका दिया है।

जम्मू डेस्क : आज के समय में आधार कार्ड हमारी पहचान का सबसे अहम हिस्सा बन गया है। बैंक अकाउंट खोलना हो, सिम कार्ड लेना हो या सरकारी योजनाओं का लाभ उठाना हो, हर जगह आधार की जरूरत पड़ती है। लेकिन अक्सर परेशानी तब होती है जब आधार से जुड़ा मोबाइल नंबर पुराना हो या याद न रहे। ऐसा होने पर OTP नहीं आता और आपके कई जरूरी काम रुक सकते हैं। इस समस्या को देखते हुए UIDAI ने अब इसे घर बैठे चेक करने और पता लगाने का आसान तरीका दिया है।

इसी समस्या को ध्यान में रखते हुए UIDAI ने घर बैठे आधार से लिंक मोबाइल नंबर या ई-मेल चेक करने की आसान सुविधा दी है।

घर बैठे ऐसे करें जांच (आसान तरीका)

वेबसाइट खोलें: myaadhaar.uidai.gov.in पर जाएं

विकल्प चुनें: “Verify Email/Mobile Number” पर क्लिक करें

जानकारी भरें: अपना आधार नंबर और वह मोबाइल नंबर या ई-मेल डालें जिसे चेक करना है

OTP डालें: कैप्चा भरकर OTP प्राप्त करें

रिजल्ट देखें:

नंबर लिंक है तो मैसेज आएगा

लिंक नहीं है तो सिस्टम बता देगा

अगर मोबाइल नंबर लिंक नहीं है तो?

अगर आपका नंबर आधार से जुड़ा नहीं है, तो इसे ऑनलाइन अपडेट नहीं किया जा सकता। सुरक्षा कारणों से आपको नजदीकी आधार सेवा केंद्र जाकर ही मोबाइल नंबर अपडेट कराना होगा। समय रहते अपना मोबाइल नंबर चेक करें, ताकि भविष्य में किसी परेशानी का सामना न करना पड़े।

