SBI Good News: अब FD पर मिलेगा ज्यादा ब्याज, नई दरें लागू

Edited By Neetu Bala, Updated: 20 Mar, 2026 06:56 PM

जहां कई बैंक दरें घटा रहे हैं, वहीं SBI ने दरों में बढ़ोतरी की है। नई दरें 15 मार्च 2026 से लागू हो गई हैं।

जम्मू डेस्क : स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) ने अपने ग्राहकों को राहत देते हुए कुछ फिक्स्ड डिपॉजिट (FD) पर ब्याज दरें बढ़ा दी हैं। जहां कई बैंक दरें घटा रहे हैं, वहीं SBI ने बड़े निवेश (बल्क FD) पर करीब 0.25% तक बढ़ोतरी की है। नई दरें 15 मार्च 2026 से लागू हो गई हैं।

अब आम ग्राहकों को अलग-अलग अवधि पर पहले से ज्यादा ब्याज मिलेगा, जबकि वरिष्ठ नागरिकों को और अधिक फायदा मिलेगा, क्योंकि उन्हें अतिरिक्त ब्याज दिया जाता है। बैंक ने यह भी बताया है कि अगर कोई FD समय से पहले तोड़ी जाती है, तो उस पर 1% की पेनाल्टी लगेगी, यानी मिलने वाला ब्याज कम हो जाएगा।

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