Maa Vaishno Devi की यात्रा करने वाले श्रद्धालुओं के लिए Good News, आई नई Update

Edited By Neetu Bala, Updated: 23 Jan, 2026 04:09 PM

खराब मौसम के कारण श्रद्धालुओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए प्रशासन ने यह फैसला लिया था।

कटरा : भारी बारिश और बर्फबारी के चलते Katra में मां वैष्णो देवी की यात्रा को एहतियातन कुछ समय के लिए रोक दिया गया था। खराब मौसम के कारण श्रद्धालुओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए प्रशासन ने यह फैसला लिया था।

ताजा जानकारी के अनुसार मौसम की स्थिति में सुधार होने के बाद माता वैष्णो देवी की यात्रा को दोबारा शुरू कर दिया गया है। यात्रा मार्ग सुरक्षित घोषित किए जाने के बाद अब श्रद्धालु फिर से मां वैष्णो देवी के दर्शन कर सकेंगे।

