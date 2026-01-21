दिल्ली व Maa Vaishno Devi रूट  की Train सेवा में विस्तार, जानें कब तक बड़ी अवधि...

Edited By Neetu Bala, Updated: 21 Jan, 2026 06:54 PM

इस विशेष आरक्षित ट्रेन ( special reserved train ) की संचालन अवधि को पहले भी कई बार बढ़ाया गया है

जम्मू ( तनवीर ) : यात्रियों की भीड़ और उनकी सुविधाओं को देखते हुए, उत्तर रेलवे के जम्मू मंडल ने विशेष आरक्षित ट्रेन संख्या 04081/04082 के संचालन की अवधि को बढ़ाने का निर्णय लिया हैं। इस विशेष आरक्षित ट्रेन ( special reserved train ) की संचालन अवधि को पहले भी कई बार बढ़ाया गया है, जो कि यात्रियों के लिए अन्य ट्रेनों के मुकाबले यात्रा का बेहतर विकल्प बनता जा रहा है। इसी विकल्प को महत्वत्ता देते हुए, विशेष आरक्षित ट्रेन की संचालन अवधि को बढ़ाया गया हैं।

विस्तारित ट्रेन सेवाओं का विवरण इस प्रकार है:

ट्रेन नंबर 04081 नई दिल्ली से श्री माता वैष्णो देवी कटरा (4 ट्रिप)

पहले से निर्धारित अवधि: 27 दिसंबर से 17 जनवरी, 2026

विस्तारित अवधि: 23 जनवरी से 26 जनवरी 2026 ( सिर्फ 4 ट्रिप )

ट्रेन नंबर 04082 श्री माता वैष्णो देवी से नई दिल्ली (4 ट्रिप)

पहले से निर्धारित अवधि: 28 दिसंबर से 18 जनवरी, 2026

विस्तारित अवधि: 24 जनवरी से 27 जनवरी 2026 ( सिर्फ 4 ट्रिप )

इस विशेष आरक्षित ट्रेन की विस्तारित अवधि के संबंध में, वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक, श्री उचित सिंघल ने कहा, " कि इस विशेष आरक्षित ट्रेन की संचालन अवधि को फिर से बढ़ाया गया हैं, क्योंकि पहले भी इस विशेष आरक्षित ट्रेन का संचालन सफल रहा है, जो कि यात्रियों के लिए किफायती विकल्प साबित हुई हैं। पिछले संचालनों में ट्रेन की लगभग 100 प्रतिशत ऑक्यूपेंसी रही है।

पंजाब के स्टेशनों पर भी ठहराव

इस ट्रेन से न केवल जम्मू कश्मीर के यात्रियों को सुविधा मिल रही है, बल्कि मार्ग में आने वाले अन्य रेलवे स्टेशन जैसे जलंधर कैंट, लुधियाना, अम्बाला कैंट के यात्रियों को भी लाभ मिल रहा है। जिसके परिणामस्वरूप, फिर एक बार विशेष आरक्षित ट्रेन के संचालन अवधि को चार ट्रिप के लिए बढ़ाया गया है। यात्रियों से अनुरोध है, कि अपनी यात्रा प्रारंभ करने से पूर्व ट्रेन की समय सारिणी डायल 139 और NTES पर अवश्य जांच लें।"

