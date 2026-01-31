Punjab के व्यक्ति पर जम्मू-कश्मीर में कार्रवाई, NDPS के तहत FIR दर्ज

Edited By Neetu Bala, Updated: 31 Jan, 2026 04:18 PM

इस कार्रवाई के साथ, ऊधमपुर पुलिस द्वारा इस वर्ष NDPS से संबंधित संपत्ति की कुल अटैच लगभग 1.40 करोड़ रुपए तक पहुंच गई है,

ऊधमपुर (रमेश) : ऊधमपुर पुलिस ने NDPS अधिनियम की धारा 68(F) के तहत आरोपी सन्नाउल्लाह मीर पुत्र गुलाम मोहम्मद निवासी धुरी रोड, संगरूर, पंजाब जिस पर ऊधमपुर पुलिस स्टेशन में दर्ज FIR 124/2020 अंडर सेक्शन 8/15 NDPS के तहत मामला दर्ज है, पर कार्रवाई करते हुए उसके एक ट्रक नंबर (पी.बी,13,ए.आर-5475) जिसकी कीमत करीब 30 लाख रुपए बताई जा रही है को अटैच कर दिया है। यह ट्रक अवैध मादक पदार्थों की गतिविधियों के माध्यम से अर्जित अपराध की आय से प्राप्त हुआ पाया गया है।

जांच के दौरान, विस्तृत वित्तीय छानबीन और पूर्वव्यापी विश्लेषण से यह सिद्ध हुआ कि आरोपी ने अवैध मादक पदार्थों के व्यापार से अर्जित धन से उक्त वाहन प्राप्त किया था। इन निष्कर्षों के आधार पर, जांच अधिकारी ने आगे की कानूनी कार्यवाही के लिए वाहन अटैच करने का आदेश पारित किया।

इस कार्रवाई के साथ, ऊधमपुर पुलिस द्वारा इस वर्ष NDPS से संबंधित संपत्ति की कुल अटैच लगभग 1.40 करोड़ रुपए तक पहुंच गई है, जो मादक पदार्थों के तस्करों के खिलाफ उसकी निरंतर और दृढ़ कार्रवाई को दर्शाती है।

अपने शहर की खबरें Whatsapp पर पढ़ने के लिए Click Here

जम्मू-कश्मीर की खबरें Instagram पर पढ़ने के लिए हमें Join करें Click Here