Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking

  • क्रेडिट कार्ड को चुनौती!... UPI में आ रहा ग्रेस पीरियड सिस्टम !

क्रेडिट कार्ड को चुनौती!... UPI में आ रहा ग्रेस पीरियड सिस्टम !

Edited By Neetu Bala, Updated: 21 Jan, 2026 08:17 PM

a challenge to credit cards a grace period is coming to upi

भारत के डिजिटल पेमेंट सिस्टम में एक बार फिर बड़ा बदलाव आने वाला है।

जम्मू डेस्क :   भारत के डिजिटल पेमेंट सिस्टम में एक बार फिर बड़ा बदलाव आने वाला है। जिस UPI ने लोगों को नकद की झंझट से छुटकारा दिलाया, अब वही सिस्टम छोटे लोन को और आसान बनाने की तैयारी में है। सूत्रों के मुताबिक, अगर NPCI और बैंकों के बीच चल रही बातचीत सफल हो जाती है, तो जल्द ही UPI क्रेडिट लाइन से लिया गया पैसा भी क्रेडिट कार्ड की तरह इस्तेमाल किया जा सकेगा। यानी तय समय के अंदर पैसा वापस करने पर कोई ब्याज नहीं लगेगा। इससे क्रेडिट कार्ड कंपनियों की चिंता बढ़ सकती है।

अभी क्या दिक्कत थी?

अब तक UPI क्रेडिट लाइन की सबसे बड़ी परेशानी यह थी कि जैसे ही कोई व्यक्ति इससे भुगतान करता था, उसी दिन से ब्याज लगना शुरू हो जाता था।
मान लीजिए आपके खाते में पैसे नहीं हैं और अचानक कुछ रुपए खर्च करने पड़ गए, तो आप UPI क्रेडिट लाइन का इस्तेमाल तो कर सकते थे, लेकिन तुरंत ब्याज लगने का डर बना रहता था। इसी वजह से लोग इस सुविधा से दूरी बनाए रखते थे।

NPCI क्या नया करने जा रहा है?

और ये भी पढ़े

अब NPCI इस समस्या को खत्म करने की तैयारी में है। योजना यह है कि UPI क्रेडिट लाइन में भी एक ग्रेस पीरियड दिया जाए, जैसे क्रेडिट कार्ड में मिलता है।
मतलब, आप आज खर्च करें और बिल आने से पहले पैसा चुका दें—बिना किसी अतिरिक्त चार्ज या ब्याज के।

बैंक भी तैयार

कुछ बैंक पहले ही इस दिशा में काम शुरू कर चुके हैं। इस बदलाव के बाद UPI सिर्फ पेमेंट का जरिया नहीं रहेगा, बल्कि छोटे लोन के लिए एक आसान डिजिटल क्रेडिट विकल्प के रूप में भी सामने आएगा।

अपने शहर की खबरें Whatsapp पर पढ़ने के लिए Click Here

जम्मू-कश्मीर की खबरें Instagram पर पढ़ने के लिए हमें Join करें Click Here


 

Related Story

    Trending Topics

    Latest Videos

    IPL
    Royal Challengers Bengaluru

    190/9

    20.0

    Punjab Kings

    184/7

    20.0

    Royal Challengers Bengaluru win by 6 runs

    RR 9.50
    img title
    img title

    Be on the top of everything happening around the world.

    Try Premium Service.

    Subscribe Now!