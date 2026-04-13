आसमान से सीधे फर्श पर! ₹20 किलो पहुंचा टमाटर, मंडियों में मची हाहाकार, क्या और गिरेंगे दाम?

Edited By Neetu Bala, Updated: 13 Apr, 2026 05:18 PM

आमतौर पर गर्मियों में टमाटर महंगा हो जाता है, लेकिन इस बार दिल्ली-एनसीआर में इसके दाम गिरकर ₹20 प्रति किलो पर आ गए हैं। इससे आम जनता को राहत मिली है, पर किसानों को नुकसान हो रहा है।

जम्मू डेस्क : मिडिल ईस्ट में जारी तनाव का असर अब आपकी रसोई तक पहुंच गया है। निर्यात ठप होने और घरेलू मांग में कमी के चलते दिल्ली की मंडियों में टमाटर की भारी आवक हो रही है। नतीजा यह है कि जो टमाटर गर्मियों में आसमान छूता था, वह आज ₹20-25 के स्तर पर सिमट गया है। आइए जानते हैं आखिर क्या है टमाटर के 'सस्ता' होने की पूरी कहानी।

आमतौर पर गर्मियों में टमाटर महंगा हो जाता है, लेकिन इस बार दिल्ली-एनसीआर में इसके दाम गिरकर ₹20 प्रति किलो पर आ गए हैं। इससे आम जनता को राहत मिली है, पर किसानों को नुकसान हो रहा है।

दाम गिरने के मुख्य कारण

निर्यात (Export) ठप होना: मिडिल ईस्ट में चल रहे तनाव के कारण दुबई और सऊदी अरब जैसे देशों को टमाटर नहीं भेजा जा पा रहा है। शिपिंग का खर्चा बढ़ने से सारा माल अब भारत के बाजारों में ही बिक रहा है।

ज्यादा पैदावार: आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों में इस साल टमाटर की फसल बहुत अच्छी हुई है, जिससे मंडी में माल ज्यादा हो गया है। यही कारण है कि थोक मंडी में टमाटर ₹10-15 और फुटकर में ₹20-30 किलो मिल रहा है, जो पिछले साल की तुलना में काफी कम है। यह खबर टमाटर के शौकीनों के लिए अच्छी है और किसानों के लिए चुनौतीपूर्ण।

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