  • यात्रियों के लिए राहत भरी खबर, 1 जनवरी से बदलेगा 33 ट्रेनों का समय

Edited By VANSH Sharma, Updated: 31 Dec, 2025 03:12 PM

the timings of these 33 trains will change from january 1st

यह नया टाइम टेबल 1 जनवरी 2026 से लागू होगा। रेलवे हर साल ट्रेनों के समय में नियमित रूप से संशोधन करता है, ताकि यात्रियों को बेहतर सुविधाएं मिल सकें।

जम्मू (तनवीर सिंह): उत्तर रेलवे के जम्मू मंडल में चलने वाली कई ट्रेनों के समय में बदलाव किया गया है। यह नया टाइम टेबल 1 जनवरी 2026 से लागू होगा। रेलवे हर साल यात्रियों की सुविधा के लिए ट्रेनों के समय में बदलाव करता है।

रेलवे अधिकारियों ने बताया कि यह बदलाव लोगों की मांग, ट्रेनों की गति बढ़ाने, समय बचाने, रेलवे सुविधाओं को बेहतर बनाने और कामकाज की समस्याओं को दूर करने के लिए किया गया है। इससे ट्रेनें समय पर चलेंगी और यात्रियों को बेहतर कनेक्शन मिलेगा।

जम्मू मंडल की करीब 33 ट्रेनों के समय बदले गए हैं। इनमें श्री माता वैष्णो देवी कटरा, शहीद कैप्टन तुषार महाजन (ऊधमपुर), जम्मू और पठानकोट जैसे बड़े स्टेशन शामिल हैं।

वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक उचित सिंघल ने कहा कि यह कदम यात्रियों को तेज, आसान और भरोसेमंद रेल सेवा देने के लिए उठाया गया है। इससे यात्रा का समय कम होगा और सफर ज्यादा सुविधाजनक बनेगा।

रेलवे ने यात्रियों से कहा है कि यात्रा से पहले नई समय-सारिणी जरूर जांच लें। इसके लिए रेलवे हेल्पलाइन नंबर 139, NTES, भारतीय रेलवे की वेबसाइट या दूसरे रेलवे ऐप्स की मदद ली जा सकती है।

