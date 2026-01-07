Main Menu

  • J&K: पंजाब से आए वाहन को पुलिस ने नाके पर रोका, चेकिंग में हुआ हैरानीजनक खुलासा

Edited By VANSH Sharma, Updated: 07 Jan, 2026 08:08 PM

police stopped a vehicle from punjab at a checkpoint

पंजाब से आए वाहन को पुलिस ने नाका चेकिंग पर रोका।

ऊधमपुर (रमेश): नशे के खिलाफ जारी अभियान के तहत चनैनी पुलिस को उस समय बड़ी सफलता हाथ लगी, जब पंजाब से आए एक वाहन की नाका जांच के दौरान भारी मात्रा में मादक पदार्थ बरामद किया गया। इस कार्रवाई में पुलिस ने एक अंतर्राज्यीय नशा तस्कर को गिरफ्तार किया है।

जानकारी के अनुसार, मोटर शेड, एनएचडब्ल्यू चनैनी पर नियमित नाका जांच के दौरान श्रीनगर से उधमपुर की ओर आ रही एक इनोवा कार को रोका गया। तलाशी के दौरान पुलिस को वाहन की डिक्की से 17.035 किलोग्राम भुक्की बरामद हुई, जिससे मौके पर मौजूद पुलिसकर्मी भी हैरान रह गए।

वाहन चालक की पहचान गुरप्रीत सिंह, निवासी कोठा गुरु, जिला बठिंडा (पंजाब) के रूप में हुई है। पूछताछ के दौरान चालक बरामद मादक पदार्थ के संबंध में कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे सका।

इसके बाद एसएचओ चनैनी के नेतृत्व में पुलिस टीम ने तुरंत कार्रवाई करते हुए आरोपी को मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया। इस संबंध में चनैनी पुलिस स्टेशन में एनडीपीएस एक्ट की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। पुलिस का कहना है कि मामले की गहन जांच जारी है और पंजाब से जम्मू-कश्मीर तक फैले नशा तस्करी के नेटवर्क के अन्य आरोपियों का पता लगाने के प्रयास किए जा रहे हैं।

