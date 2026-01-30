Katra में दर्दनाक हादसा, Kapurthala के युवक की मौ*त

Edited By Neetu Bala, Updated: 30 Jan, 2026 06:09 PM

मौके पर मौजूद लोगों ने घायल व्यक्ति को तुरंत कटड़ा CSC पहुंचाया

कटड़ा ( अमित शर्मा ) : कटड़ा के नोमाई क्षेत्र में एक कार और मोटरसाइकिल की भिड़ंत हुई है जिसमें मोटरसाइकिल चालक के गंभीर रूप से घायल होने की खबर सामने आई है। मौके पर मौजूद लोगों ने घायल व्यक्ति को तुरंत कटड़ा CSC पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मोटरसाइकिल चालक की पहचान ऋषि कुमार पुत्र ज्ञानचंद निवासी कपूरथला पंजाब के रूप में हुई है। वहीं पुलिस ने इस संबंध में मामला दर्ज कर कारणों की जांच शुरू कर दी है।

मिली जानकारी के अनुसार जीप नंबर जेके 02 डीजी 3233 जम्मू से कटड़ा की ओर आ रही थी कि नोमाई क्षेत्र में सामने से आ रहे मोटरसाइकिल नंबर जेके 21-4056 से संदिग्ध परिस्थितियों में जा टकराई। इस हादसे में मोटरसाइकिल सवार गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे तत्काल CSC कटड़ा ले जाया गया, जहां पर चिकित्सकों ने उसे मृत्यु घोषित कर दिया।

