Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking

  • CM योगी ने मथुरा में 646 करोड़ रुपये की 118 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण-शिलान्यास किया

CM योगी ने मथुरा में 646 करोड़ रुपये की 118 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण-शिलान्यास किया

Edited By Ramkesh, Updated: 16 Aug, 2025 05:40 PM

cm yogi inaugurated and laid the foundation stone

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को मथुरा में श्रीकृष्ण जन्माष्टमी पर 646 करोड़ रुपये की 118 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण-शिलान्यास किया। उत्तर प्रदेश सरकार ने एक बयान में यह जानकारी दी।

लखनऊ: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को मथुरा में श्रीकृष्ण जन्माष्टमी पर 646 करोड़ रुपये की 118 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण-शिलान्यास किया। उत्तर प्रदेश सरकार ने एक बयान में यह जानकारी दी।

PunjabKesari

30 हजार करोड़ रुपये की नयी परियोजनाओं की घोषणा
योगी ने शनिवार को भगवान श्रीकृष्ण के 5252वें जन्मोत्सव पर मथुरा के डैम्पियर नगर में स्थित पांचजन्य सभागार में आयोजित साधु-संतों के सम्मान समारोह में हिस्सा लिया। इस अवसर पर उन्होंने मथुरा-वृंदावन में करीब 646 करोड़ रुपये की लागत वाली 118 विकास परियोजनाओं की शुरुआत की और बृजक्षेत्र के समग्र विकास के लिए 30 हजार करोड़ रुपये की नयी परियोजनाओं की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने बृजक्षेत्र के समग्र विकास के लिए 30 हजार करोड़ रुपये की नयी परियोजना की घोषणा करते हुए कहा कि इस परियोजना के माध्यम से मथुरा, वृंदावन, बरसाना और गोकुल जैसे तीर्थ स्थलों को द्वापर युग की स्मृतियों से जोड़ा जाएगा।
PunjabKesari

80 परियोजनाओं का लोकार्पण
उन्होंने कहा, "हमारी सरकार संतों की भावनाओं का सम्मान करने और बृजक्षेत्र को संवर्धित करने के लिए प्रतिबद्ध है। हम उन कार्यों को संभव बना रहे हैं, जिन्हें कभी असंभव माना जाता था।" मुख्यमंत्री ने मथुरा-वृंदावन के लिए 80 परियोजनाओं का लोकार्पण किया गया जिनकी लागत करीब 273 करोड़ रुपये है। इसके अलावा उन्होंने 38 परियोजनाओं का शिलान्यास किया, जिनकी लागत करीब 373 करोड़ रुपये है। इन परियोजनाओं में परिक्रमा मार्गों का सौंदर्यीकरण, प्रवेश द्वार, कुंडों का जीर्णोद्धार, श्रद्धालुओं की सुविधा, कनेक्टिविटी, जल संरक्षण और पर्यावरण संरक्षण से जुड़ी परियोजनाएं शामिल हैं।

 

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

IPL
Royal Challengers Bengaluru

190/9

20.0

Punjab Kings

184/7

20.0

Royal Challengers Bengaluru win by 6 runs

RR 9.50
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!